Dpcm: Lopalco, scuole fortissimo volano circolazione virus

(ANSA) - BARI, 04 NOV - "Noi siamo ancora convinti che le scuole siano un fortissimo volano di circolazione del virus, c'è anche da dire che se subentra un lockdown, allora effettivamente all'interno delle scuole si riducono un po' le possibilità di contagio". Adesso, però, "dobbiamo riaprire le scuole" previste nel nuovo Dpcm "che toglie alle Regioni il potere di estendere le misure restrittive": lo ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervistato durante la trasmissione Un giorno da pecora su RadioUno. In Puglia, in base a quanto previsto da una ordinanza regionale, da una settimana sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, a eccezione di quelle per l'infanzia. (ANSA).