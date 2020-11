Covid: Puglia; 994 nuovi casi e dieci decessi

(ANSA) - BARI, 04 NOV - Oggi in Puglia sono stati riscontrati 994 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 6.196 test analizzati. Si tratta di una diminuzione rispetto all'impennata registrata ieri con 1.163 i nuovi casi su 5.955 test. Oggi sono stati registrati anche 10 decessi, due in meno rispetto a ieri.

I nuovi positivi sono 373 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 123 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 26 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 11 sono residenti fuori regione.

I 10 decessi sono avvenuti 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 579.259 test; 14.233 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).