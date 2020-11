++ Dpcm: Lopalco, credo la Puglia sarà in fascia arancione ++

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Il testo completo mi è arrivato pochi minuti fa ma ancora non sappiamo il succo della questione: di che 'colore' sarà la Puglia. Credo però saremo nel colore intermedio, un arancione 'chiaro'. Siamo tutti in trepidante attesa". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'epidemiologo ed assessore alla Sanità per la Regione Puglia Pier Luigi Lopalco. "L'Rt - aggiunge - è intorno all'1,5, ma si riferisce alla settimana scorsa, di solito lo verifichiamo il giovedì". Se questo decreto farà scendre i contagi "ci vorranno 10/15 giorni, osserva, penso però che sarà definitivo, ce lo porteremo avanti fino alla fine della seconda ondata. Spero che a Natale saremo in fase di discesa. Un Natale con 20 persone a tavola la vedo difficile - ha concluso - la nostra socialità dovrebbe esser rinchiusa in un ambito di 6-7 persone". (ANSA).