Covid: si allestisce primo drive-trough Esercito nel Barese

(ANSA) - CONVERSANO (BARI), 03 NOV - Sono cominciati questa mattina i lavori per la creazione a Conversano del primo drive-trough gestito dall'Esercito in provincia di Bari: saranno tre le tensostrutture che verranno attivate nelle prossime ore, i militari stanno portando a termine le operazioni per creare anche i percorsi dedicati. Le tre tende saranno realizzate all'interno dello stadio e quando tutto sarà pronto potranno essere effettuati i tamponi Covid. A eseguire i lavori sono i militari del Reggimento logistico della Brigata Pinerolo.

All'interno delle tensostrutture potranno essere svolti sino a 400 test al giorno. (ANSA).