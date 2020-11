Covid: Puglia richiama medici e infermieri in pensione

(ANSA) - BARI, 03 NOV - E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'avviso unico con cui la Asl Bari richiama temporaneamente nelle corsie degli ospedali regionali medici e infermieri in pensione, nell'ambito della strategia di contrasto all'emergenza Covid. Tra i criteri di selezione, oltre alla disponibilità immediata, "sarà accordata un'eventuale priorità per chi abbia maturato esperienza nell'ambito dell'area dell'emergenza, della terapia intensiva e delle altre linee di attività assistenziali direttamente connesse all'emergenza" sanitaria.

Per partecipare è necessario produrre l'istanza di disponibilità in via telematica compilando obbligatoriamente il form on-line disponibile al link 'sadsamm.asl.bari.it/avvisounicoregionale' o rintracciabile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, allegando il curriculum vitae aggiornato e autocertificato e copia di un documento di identità in corso di validità. (ANSA).