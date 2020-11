Covid: impennata in Puglia, 1163 nuovi casi e 12 morti

(ANSA) - BARI, 03 NOV - Sono 1.163 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Puglia su 5.955 test eseguiti. Ieri erano stati registrati 626 positivi su 4.060 test. Ci sono anche 12 vittime: 11 in provincia di Foggia e una nella Bat.

Anche oggi gran parte dei nuovi casi (716) si è verificata in provincia di Bari, 117 in provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 101 in provincia di Taranto, 61 in provincia di Brindisi, 45 in provincia di Lecce, 7 attribuiti a residenti fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota.

"Il dato della Asl Bari - spiega il DG Antonio Sanguedolce - risente del recupero di numerose schede non inserite negli ultimi giorni nei sistemi informatici ed è stato riallineato nella giornata di oggi".

"Quello di oggi - chiarisce il prof. Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alle Politiche della Salute - non rappresenta un picco, perché centinaia di casi riportati nel bollettino si riferiscono a positività emerse nel corso degli ultimi giorni e immesse oggi nel sistema". Attualmente sono 13.525 sono i casi positivi. (ANSA).