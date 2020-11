Covid: focolaio casa di riposo Alberobello, muore anziana

(ANSA) - BARI, 03 NOV - Una donna di 93 anni, ospite della casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello, in provincia di Bari, è morta questa mattina dopo aver contratto il Covid-19. Lo rende noto il sindaco di Alberobello, Michele Longo, precisando che si continua "a monitorare con costanza la situazione all'interno della casa di riposo". Si tratta della settima vittima per questo focolaio di coronavirus accertato tre settimane fa. Originaria di Putignano, l'anziana era ricoverata in condizioni critiche in ospedale a Bari. (ANSA).