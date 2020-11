Covid: Asl Bari assume 85 infermieri

(ANSA) - BARI, 03 NOV - L'Asl Bari ha deciso di assumere 85 infermieri a tempo determinato per almeno sei mesi, eventualmente prorogabili in base alle esigenze, nell'affrontare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. La delibera urgente è stata firmata ieri dal direttore generale Antonio Sanguedolce. Nell'atto si precisa che, considerata la situazione epidemiologica, "i soggetti a cui viene conferito l'incarico devono essere immediatamente disponibili" a entrare in servizio "entro pochi giorni". (ANSA).