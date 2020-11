Covid: ambulanze in fila al pronto soccorso di Foggia

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Decine di autoambulanze con a bordo presunti pazienti Covid in fila per entrare nel pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia: immagini che si riferiscono alla serata di ieri hanno fatto il giro del web. Ritraggono ambulanze in fila già dalla mattina.

Nel web circolano anche video con analoghe code davanti al pronto soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, ma l'ospedale voluto da San Pio nel Foggiano non conferma la circostanza, ipotizzando che siano dovute invece alla necessaria sanificazione, avviando le dovute verifiche.

"La pressione sul nostro ospedale è tanta - spiegano al Policlinico Riuniti di Foggia - qui si riversa da molte località l'iperafflusso di ambulanze con pazienti Covid. Al tempo stesso registriamo anche la reazione del Policlinico e delle aziende sanitarie foggiane nel far defluire gli arrivi nel minor tempo possibile". La coda è stata smaltita nel corso della notte e la situazione è poi tornata lentamente alla normalità. (ANSA).