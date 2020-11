Covid: allestimento 'drive trough' nel Sud Salento

(ANSA) - TAURISANO, 03 NOV - Sono iniziate questa mattina a Taurisano le operazioni per l'allestimento in piazza del primo 'drive trough' del Salento da parte di militari del Reggimento logistico della Brigata Pinerolo del distaccamento di Lecce. La tensostruttura dove saranno eseguiti i tamponi alleggerendo il lavoro dei dipartimenti di Prevenzioni dell'Asl Lecce viene allestita in piazza Unità d'Italia, nell'area mercatale e sarà operativa a partire da domani mattina. Fa parte delle 200 strutture rese disponibili su tutto il territorio nazionale dalla Difesa. La struttura , operativa dalle 9 alle 14, sarà il punto di riferimento per tutto il Sud Salento . In stretto coordinamento con l'Asl Lecce, vi opererà personale sanitario dell'Esercito , un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri che eseguiranno i tamponi. Nella struttura opererà anche personale Asl per tutte le attività preliminari al test. La capacità operativa del centro è di circa 150 tamponi al giorno. (ANSA).