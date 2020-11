Ciak per State of Consciousness con Emile Hirsch

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La Iervolino Entertainment annuncia l'inizio delle riprese del suo nuovo film "State of Consciousness" con protagonista Emile Hirsch, noto soprattutto grazie alla sua straordinaria interpretazione nel film candidato al Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, "Into The Wild".

Il film è prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi. La Paradox Studios di Silvio Muraglia ne ha acquisito i diritti di distribuzione worldwide. Le riprese sono iniziate ufficialmente il 2 novembre, a Bari e dintorni.

"Sono molto felice - commenta Andrea Iervolino in una nota - di poter dare seguito operativo alla nostra line up. Abbiamo come sempre rispettato le giuste misure di sicurezza e finalmente la produzione è pronta a girare. La Puglia, come set, dà continuità al nostro modello "made In Italy" portando le nostre produzioni americane in Italia, dando modo alle maestranze e ai professionisti italiani di poter lavorare su progetti internazionali. Ringrazio Emile per aver accettato di partecipare a questo progetto. Ha dimostrato, negli anni, di essere un attore straordinario, degno di appartenere all'Olimpo di Hollywood".

Aggiunge Silvio Muraglia: "State of Consciousness è una storia molto forte. Un thriller psicologico che appassionerà fin da subito. Lo spettatore si ritroverà a non comprendere dove sia la verità, che scoprirà al fianco di Stephen (ndr Emile Hirsch) in un susseguirsi di colpi di scena e di suspense. Siamo anche molto felici della collaborazione con il regista, Marcus Stokes, che vanta una straordinaria carriera nel campo dei visual effects, avendo collaborato in film del calibro di Star Wars e I Robot".

Incubo e realtà diventano indistinguibili per Stephen (Emile Hirsch) quando si ritrova costretto a dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che non ha. Per riconquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di sfuggire al controllo dell'istituto nel quale è stato rinchiuso. (ANSA).