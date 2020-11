Covid: in Puglia coinvolto Esercito, 13 postazioni tamponi

(ANSA) - BARI, 02 NOV - Esercito, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13 postazioni in modalità drive-in per effettuare i tamponi Covid e alleggerire il lavoro dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl. Le prime due si cominceranno ad allestire già domani, una a Taurisano (Lecce) e l'altra a Conversano, in provincia di Bari: oggi c'è stato un sopralluogo del Reggimento logistico della Brigata Pinerolo, a Taurisano in piazza Unità d'Italia e a Conversano nello stadio Lorusso.

Una terza postazione sarà allestita a Bari, on un'area da individuare: potrebbero essere utilizzati i parcheggi dello stadio San Nicola.

I militari piazzeranno 13 postazioni - tende o container, dipenderà dal contesto operativo - per eseguire tamponi in modalità drive-in su tutto il territorio della regione. Tocca alle Asl indicare i luoghi destinati a ospitare le singole postazioni per i test. In provincia di Bari ce ne saranno almeno quattro, nella Bat una, e due per ciascuna negli altri territori pugliesi. (ANSA).