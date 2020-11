Covid: 626 casi in Puglia e 9 decessi

(ANSA) - BARI, 02 NOV - In Puglia oggi lunedì 2 novembre sono stati registrati 626 positivi su 4.060 test per l'infezione da Covid-19, in leggero calo rispetto ai 680 casi di ieri, registrati però su 6.533 test compiuti. Sono stati registrati anche 9 decessi: 4 nel Foggiano, 3 nel Barese, 2 nel Brindisino.

La maggior parte dei nuovi casi resta nella provincia di Bari (206), seguita dalla provincia di Foggia (169), Lecce (87) e dalla provincia Bat (71); poi 47 nel Brindisino, 41 nel Tarantino e 5 casi di residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 567.098 test; 6.619 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 19.928 e 12.569 sono i casi attualmente positivi.

