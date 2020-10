Droga: getta eroina nel water durante irruzione cc,arrestato

(ANSA) - BARI, 31 OTT - I carabinieri di Palo del Colle hanno arrestato un 25enne, già noto alle forze dell'ordine e gestore di un locale nel centro storico della cittadina del Barese, e denunciato in stato di libertà il suo presunto complice 30enne per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Attorno al locale il 25enne aveva fatto installato un impianto di videosorveglianza con sette telecamere che monitoravano la zona per sorprendere l'arrivo delle forze di polizia e c'era anche una vedetta a pochi metri dall'ingresso. Il via via di tossicodipendenti negli ultimi giorni aveva però insospettito i militari che questa mattina hanno fatto irruzione nel locale non dando allo spacciatore il tempo di fuggire. Il 25enne ha tentato di disfarsi della droga gettandola nel water. I carabinieri hanno hanno aperto il pozzetto d'ispezione delle acque nere e aspettato che lo scarico portasse i pacchetti di droga fino al pozzetto: 80 dosi di eroina per un peso complessivo di oltre 215 grammi. Sono stati sequestrati anche 1.250 euro frutto dell'attività di spaccio e il sistema di videosorveglianza. Il 25enne è finito in carcere. (ANSA).