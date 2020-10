Dpcm: sit-in lavoratori spettacolo Bari,'se chiudi ci paghi'

(ANSA) - BARI, 30 OTT - Anche a Bari i lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo scendono in piazza per manifestare contro la crisi del settore messo ulteriormente in ginocchio dagli ultimi provvedimenti anti-Covid del Governo. Un sit-in pacifico in piazza della Libertà davanti al palazzo della Prefettura di Bari, al quale hanno aderito alcune centinaia di manifestanti, attori, ballerini, musicisti, lavoratori del settore dello spettacolo viaggiante e dei luna park, è stato organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom.

"Teatri luoghi sicuri", "L'assenza spettacolare", "Se ci chiudi ci paghi" è quanto si legge su alcuni dei cartelli che espongono i manifestanti in protesta, alcuni scesi in piazza con gli attrezzi del mestiere, strumenti musicali, abiti di scena e maschere. Chiedono "risorse certe fino alla ripartenza del settore, un tavolo permanente tra parti sociali e ministeriali, ammortizzatori e tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui, stabilizzazione dell'occupazione per i precari delle fondazioni lirico sinfoniche". (ANSA).