Covid: teatri chiusi, Comune Taranto propone streaming a Tpp

(ANSA) - TARANTO, 29 OTT - Dopo la chiusura dei teatri disposta dal più recente Dpcm anti-Covid, l'assessorato alla Cultura del Comune di Taranto, in accordo con la direzione del Teatro Comunale Fusco, propone al Teatro Pubblico Pugliese e all'assessorato della Regione Puglia di mettere a disposizione delle compagnie del circuito regionale i teatri comunali dei capoluoghi, gratuitamente, per spettacoli di prosa da trasmettere in streaming sui canali social istituzionali e in diretta sulle tv locali.

L'iniziativa, sottolinea il Comune di Taranto, "permetterebbe alle compagnie pugliesi professionali di ricevere un piccolo aiuto in questo momento particolarmente difficile".

Secondo la proposta, la copertura dei cachet dovrebbe essere sostenuta dalla Regione, mentre sarebbe a carico del Teatro Pubblico Pugliese l'organizzazione e l'allestimento degli spazi per spettacoli "a cadenza settimanale - precisa l'assessore alla cultura tarantino, Fabiano Marti - a partire dalla prima settimana di novembre e fino al termine previsto dal Dpcm. Ciò permetterebbe agli spazi comunali di continuare a ricoprire il loro ruolo di luoghi di diffusione della cultura senza mai far calare l'attenzione nei confronti degli operatori del territorio". Nello stesso tempo, "si permetterebbe agli appassionati del settore - conclude Marti - di non perdere il contatto con il mondo teatrale anche restando a casa". (ANSA).