Chiesa: monsignor Satriano nuovo arcivescovo di Bari-Bitonto

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Monsignor Giuseppe Satriano, vescovo di Rossano-Cariati in Calabria, sarà il nuovo arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto.

Papa Francesco ha infatti accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi Metropolitana di Bari-Bitonto, presentata da mons. Francesco Cacucci per raggiunti limiti di età. Il Pontefice ha quindi nominato mons. Satriano arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto.

Mons. Cacucci lo ha anche annunciato dalla Cattedrale di Bari: arcivescovo della città dal 1999, ora lascia, restando amministratore apostolico "per nomina del Santo Padre", ha detto.

Mons. Satriano, 60 anni, è originario di Brindisi. In occasione della sua nomina, in cattedrale a Bari è stato letto un suo messaggio: "In punta di piedi vengo in mezzo a voi - ha scritto tra l'altro - come fratello, pellegrino e mendicante di luce, disposto ad abitare le sfide di questo tempo, lasciandoci condurre dalla forza vivificante del Vangelo e sostenuti dal desiderio di camminare insieme, percorreremo strade appassionanti non lasciando indietro nessuno". (ANSA).