++ Scuole: Emiliano, sospensione lezioni mia prerogativa ++

(ANSA) - BARI, 29 OTT - "Sospendendo la didattica in presenza ho esercitato le mie legittime prerogative previste dalla legge, come il presidente del Consiglio ha esercitato le sue con i vari Dpcm che ha emesso": lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dell'ordinanza di chiusura delle scuole da domani, smentendo false notizie sul ritiro dell'ordinanza. "E' falso", assicura. "Se ho qualcosa da dire al Governo o al presidente Conte lo faccio nella sede competente - spiega - in riservatezza e senza polemizzare pubblicamente".

(ANSA).