Nicola Di Bari: la figlia, "Sta bene e sarà dimesso presto"

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Nicola Di Bari non è mai stato in gravi condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni. A rassicurare sulle condizioni del cantautore pugliese, 80 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo, è la figlia Ketti Scommegna "In merito alle condizioni di mio padre, Nicola Di Bari, ci tengo a precisare che, diversamente da quanto pubblicato, sta bene ed è sereno dopo un intervento per aneurisma dell'aorta addominale eseguito qualche giorno fa all'IRCCS Ospedale San Raffaele dall'équipe di chirurgia vascolare diretta dal prof.

Roberto Chiesa - scrive la figlia di Nicola Di Bari -. Papà non è mai stato in condizioni critiche: l'intervento e il decorso operatorio non hanno evidenziato alcuna complicazione e verrà dimesso tra pochi giorni. Colgo l'occasione per ringraziare il professor Chiesa e i suoi collaboratori per l'assistenza di cui siamo stati onorati". (ANSA).