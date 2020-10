Petruzzelli, 3000 spettatori per primo concerto in streaming

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Il primo concerto in streaming organizzato dal teatro Petruzzelli per l'entrata in vigore del nuovo Dpcm anti covid ha avuto oltre 3000 spettatori e la Fondazione "ringrazia il suo pubblico", parlando di "un riscontro oltre ogni aspettativa".

Pionieri dell'iniziativa le top star internazionali Julian Rachlin (violino) e Johann Pirto (pianoforte) che nel Teatro vuoto hanno interpretato la Sonata n. 7 in do minore per violino e pianoforte la Sonata n. 9 in La maggiore per violino e pianoforte "A Kreutzer" di Ludwig van Beethoven. Numerosissimi e calorosi i messaggi lasciati dal pubblico dei social e dedicati al concerto. Il concerto resterà disponibile per un mese sul sito del Teatro, sulla pagina Facebook ufficiale sul canale Youtube Fondazione Petruzzelli.

I Prossimi appuntamenti della Stagione Concertistica in streaming vedranno protagonisti il Quartetto di Cremona il 12 novembre e l'Artemis Quartett del 17 novembre. Ma non finisce qui. In queste ore il sovrintendente Massimo Biscardi con il suo staff sta compilando un programma di concerti in streaming con artisti di prestigio da offrire alla cittadinanza, mentre le procedure di rimborso o conferimento VOUCHER sono già state comunicate al pubblico.

Intanto il prossimo invito a seguire la musica in streaming è rivolto ai bambini ed alle loro famiglie: il 31 ottobre alle 18.00 sulle piattaforme digitali del Petruzzelli sarà trasmesso il Family Concert diretto da Carmine Pinto con musiche di Mercadante, Bellini, Verdi, Mascagni e Puccini. (ANSA).