Fugge con 1kg di marijuana e aggredisce polizia, arrestato

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Avrebbe aggredito i poliziotti mentre tentava di fuggire nel centro storico di Bari con una borsa contenente un chilo di droga. La Squadra mobile della Questura di Bari ha arrestato in flagranza il 28enne Francesco Quercia.

L'uomo, prima si salire sulla sua auto, è stato notato mentre con una borsa si aggirava con atteggiamento sospetto. Salito sul veicolo, è partito e non si è fermato all'alt dei poliziotti, accelerando improvvisamente e rischiando di investire gli agenti. La sua corsa è proseguita in un tratto di strada pedonale, tra i passanti. Successivamente ha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, per le vie della città vecchia, ma è stato raggiunto e bloccato mentre tentava di sottrarsi alla cattura sferrando calci e pugni ai poliziotti.

Nella borsa custodiva oltre un chilo di marijuana. La successiva attività di perquisizione, estesa anche alla sua abitazione a Corato, ha consentito di trovare quattromila euro ritenuti provento dell'attività di spaccio, oltre a materiale utilizzato per confezionamento delle dosi. Il 28enne si trova ora nel carcere di Bari. (ANSA).