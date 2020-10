Covid: 107 pazienti positivi ricoverati in ospedale Gargano

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 27 OTT - Sono 107 i pazienti positivi al virus Covid ricoverati all'ospedale casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano.

A renderlo noto e' la stessa struttura sanitaria che specifica che: "il numero dei degenti potrebbe modificarsi per la presenza di diversi pazienti in pronto soccorso in attesa dell'esito del tempone". Dei 107 pazienti, 90 sono ricoverati in malattie infettive, 4 in pneumologia e 13 in terapia intensiva.

"Dall'inizio della seconda ondata sono stati ricoverati - fanno sapere dall'ospedale voluto da San Pio - 179 pazienti di cui 72 ad oggi dimessi e 12 decessi. (ANSA).