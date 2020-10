Covid: in Puglia 424 positivi, ma diminuiscono i tamponi

(ANSA) - BARI, 26 OTT - Su 3057 test per l'infezione da Covid-19 oggi in Puglia sono stati registrati 424 casi positivi.

Si tratta di un calo rispetto agli ultimi giorni a fronte però di meno tamponi. Ieri i contagi erano stati 515 (su 4.377 test), sabato gli infetti erano stati 631 su 5.339 tamponi. Per quanto riguarda i decessi oggi sono 10, contro i 7 di ieri e i 10 di sabato.

I nuovi casi di positività sono così ripartiti: 198 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 28 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato attribuito e riclassificato. Sono 8279 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).