Recide tubo gas per rubare bicicletta, palazzina evacuata

(ANSA) - BARI, 23 OTT - Per rubare una bicicletta avrebbe reciso una conduttura del metano cui era legato il mezzo, provocando una pericolosa fuoriuscita di gas. E' accaduto ieri sera in via Dante Alighieri a Polignano a Mare, dove i carabinieri hanno dovuto evacuare una intera palazzina, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Il fumo, fanno sapere i militari, ha provocato l'intossicazione di alcuni gatti di un limitrofo negozio di animali.

Il 27enne, con precedenti penali per furti e droga, è stato arrestato in flagranza per il furto aggravato di tre biciclette, rubate due nel centro della città e l'altra in via Dante. Si trova attualmente agli arresti domiciliari. E' stato identificato grazie alla descrizione di alcuni testimoni e rintracciato nella stazione ferroviaria mentre trasportava una delle tre biciclette, dopo aver nascosto le altre due, probabilmente in attesa di salire sul treno per darsi definitivamente alla fuga. (ANSA).