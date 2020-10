Covid: Emiliano ricorda tecnico TeleBari, persona buona

(ANSA) - BARI, 22 OTT - "Il Covid si è portato via tante, troppe persone. Ogni volta che si spezza una vita è un dolore grandissimo. Oggi dobbiamo dire addio a Claudio Traversa, 54 anni. Storico operatore di Telebari": lo scrive su facebook il governatore Michele Emiliano, ricordando il tecnico dell'emittente televisiva deceduto ieri sera.

"Claudio - prosegue - era una persona di grandissima professionalità, con un tratto umano profondo e gentile, un vero galantuomo con il quale era sempre bello parlare, scambiare un sorriso e una battuta. Claudio, come tanti professionisti del mondo dell'informazione pugliese, è stata una presenza quasi quotidiana per me negli ultimi 15 anni, in un lavoro fianco a fianco che mi fa sentire molto vicino e legato a lui e a tutti i suoi colleghi. Alla famiglia, alla redazione di Telebari, a tutti coloro che gli volevano bene giunga la mia vicinanza in questo momento di dolore". (ANSA).