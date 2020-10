Start up: torna DigithON, online causa Covid

(ANSA) - BISCEGLIE (BAT), 21 OTT - Apre venerdì 23 ottobre la quinta edizione di DigithON, la maratona digitale italiana che quest'anno si svolgerà in live streaming causa Covid, con l'apertura affidata al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, fondatore della manifestazione che ha il quartier generale a Bisceglie in Puglia.

Si tratta di una due giorni di pitch, protagoniste le 50 startup finaliste, selezionate da un comitato scientifico tra oltre 400 proposte arrivate da tutta Italia. Avranno 5 minuti a disposizione per raccontare la propria idea di impresa e puntare ad aggiudicarsi il primo premio da 10mila euro offerto da Confindustria Bari e Bat, che verrà consegnato sabato 31 ottobre. Previsti anche diversi altri riconoscimenti per le idee vincenti, tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50mila euro.

Per la premiazione, oltre al ministro Boccia, è annunciata la ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, intervistata dalla giornalista Barbara Carfagna.

