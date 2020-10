Cattedrale Giò Ponti Taranto, lavori riqualificazione vasche

(ANSA) - TARANTO, 21 OTT - L'amministrazione comunale di Taranto, nell'ambito di un accordo quadro con Arcidiocesi e Soprintendenza, procederà al restauro dell'area antistante il sagrato della Concattedrale Gran Madre di Dio progettata da Giò Ponti, caratterizzata dai tre bacini a cascata sui quali, secondo il progetto del famoso architetto, la vela bianca della chiesa avrebbe dovuto specchiarsi. Le vasche da decenni non erano più funzionanti e sottoposte al degrado del tempo, ma per il cinquantenario dell'inaugurazione delle Concattedrale, che ricorre il prossimo 6 dicembre, l'amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha avviato un progetto di riqualificazione di tutte le aree esterne, comprese le aree a verde laterali e posteriori.

"In questo modo - spiega una nota di Palazzo di Città - sarà valorizzato a pieno uno dei monumenti più importanti del '900 italiano, consacrato a livello internazionale grazie anche a importanti mostre a Parigi e al Maxxi di Roma". Da lunedì sarà avviato il cantiere che si concluderà proprio il 6 dicembre, con l'inaugurazione delle rinate vasche e di tutta l'area riqualificata. (ANSA).