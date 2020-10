Calcio: Bari, torna il pubblico al San Nicola con il Catania

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Torna il pubblico al San Nicola, secondo le disposizioni governative, per la gara del Bari contro il Catania in programma lunedì sera: saranno disponibili 1.000 posti nell'impianto di Via Torrebella.

Il club ha riservato 500 posti agli sponsor, mentre gli altri 500 saranno messi in vendita e potranno essere acquistati online esclusivamente dai titolari di abbonamento '19-'20.

"La prevendita, esclusivamente in modalità "print@home" (con stampa cartacea del titolo d'accesso), sarà attiva da giovedì 22 ottobre, dalle ore 10:00 fino a inizio gara", è scritto nella nota del club.

I biglietti avranno il prezzo unico di 33 euro più diritti di prevendita e non sarà consentito il cambio del nominativo dell'utilizzatore del tagliando. (ANSA).