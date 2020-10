ANSA-IL-PUNTO/COVID: più ricoveri,ospedali Puglia a rischio

(ANSA) - BARI, 21 OTT - Quasi 6mila positivi al Covid-19 e 480 ricoverati: crescono i numeri della pandemia in Puglia e il neo assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, lancia l'allarme.

Se la curva dei contagi sale i "ricoveri intaseranno il sistema ospedaliero", avverte. La Regione Puglia si prepara ad adottare nuove misure, in particolare su trasporto scolastico e lezioni a distanza, ma se la corsa del virus non si dovesse arrestare non è esclusa una stretta su ricoveri e servizi sanitari. Il governatore Michele Emiliano sta cercando in ogni maniera di evitare di interrompere l'attività ordinaria, però Lopalco ha ammesso: "Abbiamo aperto tutte le terapie intensive che potevamo aprire, ma c'è un limite oggettivo che è dato dal numero di anestesisti".

Solo a Bari città sono stati superati i 700 casi, 100 in più nelle ultime 24 ore, ha comunicato il sindaco Antonio Decaro. E il bollettino regionale di oggi non ha portato buone notizie: sono stati registrati 324 nuovi casi positivi su 5.300 test e ci sono stati due decessi, in provincia di Bari dove si registra anche la maggior parte dei contagi (123). Seguono le province di Foggia e Taranto con 61 casi ciascuna, poi la provincia Bat (38), Brindisi (26), Lecce (10). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.325 e i casi attualmente positivi sono 5.991. Si moltiplicano anche gli interventi del 118 di Bari e Bat, passati da una media di 900 a oltre 1.200 al giorno: un sovraccarico causato da sospetti casi Covid. E se il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, propone la chiusura di "alcune aree in modo chirurgico a livello comunale o provinciale, o limitare gli spostamenti tra regioni", altri suoi colleghi hanno dato vita a 'zone rosse'. Il sindaco di Toritto (Bari), Pasquale Regina, ad esempio, ha firmato un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole, dei giardini, delle sale gioco e dei circoli culturali.

