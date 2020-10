Covid: sanzioni a movida Bari, 11 giovani senza mascherine

(ANSA) - BARI, 18 OTT - Undici giovani senza mascherina che non rispettavano nemmeno la distanza interpersonale in un luogo particolarmente affollato, largo Adua, cuore della movida barese, sono stati sanzionati ieri sera dalla Polizia locale per violazione delle norme anti-Covid. Per il mancato rispetto della normativa anti-contagio sono stati sanzionati anche un centro scommesse e un pubblico esercizio in corso Vittorio Emanuele.

I residenti di alcune zone del centro di Bari, come il Comitato del quartiere Umbertino, continuano a segnalare, documentandoli con foto, assembramenti di decine di ragazzi senza mascherine.

"Gli assembramenti si susseguono. Poi a pagare siamo noi - dicono - chi con la salute e chi con conseguenze economiche".

