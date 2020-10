Covid: Petruzzelli, test a tutto personale il teatro riapre

(ANSA) - BARI, 18 OTT - A una settimana dalla decisione della Fondazione di sospendere le proprie attività a causa di contagi da Covid-19 di alcuni dipendenti, il Teatro Petruzzelli riapre da martedì prossimo 20 ottobre. Lo annuncia la Fondazione che, di concerto con la ASL Bari, in questi ultimi 7 giorni ha proceduto autonomamente ad uno screening di tutto il personale, effettuando test molecolari (tampone rinofaringeo), e riaprirà con personale risultato negativo a due sedute consecutive negli ultimi 8 giorni.

Di intesa con i dipendenti, la Fondazione effettuerà in futuro test molecolari a intervalli regolari per verificare in maniera costante il perfetto stato di salute dei dipendenti.

Il primo appuntamento confermato, rientra, quindi, nella Stagione Concertistica 2020 e vedrà protagonista martedì prossimo il violoncellista Jean-Guihen Queyras. Sono inoltre confermati tutti gli appuntamenti annunciati della Stagione Concertistica 2020" , mentre nel più breve tempo possibile saranno comunicate notizie in merito alla Stagione d'Opera, prudenzialmente sospesa. Avrà luogo regolarmente anche il Tributo a Federico Fellini, in programma per la Camerata Musicale Barese, mercoledì 21 ottobre. Venerdì 23 ottobre alle 8.30 del mattino, il foyer del Teatro, ospiterà un appuntamento della rassegna "In viaggio" del Corriere della Sera, moderato dal giornalista Michelangelo Borrillo e con l'editore Alessandro Laterza. Infine, è confermato anche il primo appuntamento domenica 25 ottobre delle Lezioni di Storia, la rassegna organizzata dalla Casa Editrice Laterza e dalla Fondazione Petruzzelli che quest'anno approfondirà il tema de "Le Opere dell'uomo". (ANSA).