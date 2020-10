Covid: focolaio Alberobello, deceduto un anziano casa riposo

(ANSA) - BARI, 18 OTT - Un anziano di 90 anni, ospite della casa di riposo Giovanni XXIII dove si sono registrati 71 positività al Covid, è deceduto: lo comunica il sindaco di Alberobello, Michele Longo. "Con grande dispiacere - scrive su Facebook - devo purtroppo annunciare la seconda vittima di Covid-19 della nostra Comunità. Uno degli anziani della casa di riposo Fondazione Giovanni XXIII non ce l'ha fatta. È un nostro concittadino di 90 anni che nei giorni scorsi era stato trasferito in ospedale per un peggioramento delle condizioni.

Alla sua famiglia va il grande e caloroso abbraccio di tutti noi in questo momento di infinita tristezza". Inoltre, oggi un altro anziano è stato ricoverato in ospedale. "L'amministrazione comunale continua a monitorare costantemente la situazione in accordo con le autorità sanitarie, affinché gli anziani, che oggi più di sempre sono i nonni di tutta la Comunità alberobellese, possano ricevere la migliore assistenza possibile", aggiunge Longo. (ANSA).