Covid: altri 313 casi e 5 decessi in Puglia

(ANSA) - BARI, 16 OTT - Sono stati registrati altri 313 casi positivi in Puglia oggi venerdì 16 ottobre su 5.582 test per l'infezione da Covid-19. Ci sono inoltre 5 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

La maggior parte dei nuovi casi sono in provincia di Bari (162), seguita dalla provincia di Taranto (52), dal Foggiano (45) e dalla provincia Bat (40); 8 sono in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Lecce e in un caso la provincia di residenza non è nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 478.743 test in Puglia, il totale dei casi positivi è 10.734; 5.431 sono i pazienti guariti, 630 i morti. Sono 4.673 i casi attualmente positivi e 352 i ricoverati (lo 0,6% in terapia intensiva).

