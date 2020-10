Covid: 257 positivi in Puglia, 7 i morti

(ANSA) - BARI, 15 OTT - In Puglia oggi sono stati registrati 257 positivi (ieri erano stati 315) al Covid-19 su 5346 test (contro i 5.844 di ieri) per l'infezione da coronavirus: 144 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 7 decessi (contro i due di ieri): 4 in provincia di Bari e 3 in provincia di Foggia. (ANSA).