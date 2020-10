Boom di casi in Puglia: sono 315, allarme per le Rsa

(ANSA) - BARI, 14 OTT - L'esponenziale aumento dei contagi di coronavirus in Puglia, 315 positivi al Covid contro i 180 di ieri, ha fatto suonare il campanello di allarme anche in Regione: "Invitiamo tutti i cittadini a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione": è l'appello lanciato dal professore Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità in pectore.

Preoccupa il focolaio esploso nella Rsa Giovanni XXIII di Alberobello, dove sono risultati positivi 59 ospiti su 63 e 12 operatori su 23. L'Asl Bari ha commissariato la struttura e inviato i propri medici a supporto; il sindaco Michele Longo ha chiuso tutte le scuole e gli uffici comunali sino a venerdì e vietato ogni attività sportiva. Le scuole e i trasporti sono gli anelli deboli: oggi altri due istituti scolastici sono stati chiusi dopo i contagi di studenti a Triggiano e Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Ma è nei collegamenti casa-scuola e viceversa che si registrano problematiche: i bus, che viaggiano con una capacità ridotta all'80% della propria capienza, non sono sufficienti e, ogni giorno, si ripetono assembramenti. Il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, ha inviato una nota al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiedendo "un intervento urgente teso ad adottare misure idonee ad evitare contagi da Covid-19, dovuti al persistere di condizioni di sovraffollamento nel trasporto scolastico su tutto il territorio regionale". A Bari, il sindaco Antonio Decaro, ha chiuso, dalle 21 alle 6, per un mese i distributori H24 per rischio assembramenti; a Lecce, Carlo Salvemini ha emesso un'ordinanza simile che vieta la vendita di bevande alcoliche dalle 21 alle 6 del mattino nei negozi di vicinato, medie strutture di vendita e distributori automatici.

E' notizia di oggi, infine, la guarigione dell'europarlamentare Raffaele Fitto, negativizzato, e di sua moglie. (ANSA).