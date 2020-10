Covid: 184 nuovi casi in Puglia, in calo

(ANSA) - BARI, 10 OTT - Sono stati registrati 184 positivi oggi sabato 10 ottobre in Puglia, su 5.189 test per l'infezione da Covid-19, in calo rispetto ai 249 nuovi casi di ieri. E' stato registrato un decesso, in provincia di Foggia. I casi registrati sabato sono 52 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia Bat, 60 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 5 casi residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 450.063 test; 4.982 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.300. I casi attualmente positivi sono 3.711, i ricoverati sono 322 (lo 0,6% in terapia intensiva). (ANSA).