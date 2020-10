Bus a fuoco a Lecce, poco prima erano scesi studenti

(ANSA) - LECCE, 10 OTT - Paura in tarda mattinata sulla provinciale che collega Lecce a Campi salentina. Per cause da accertare un pullman delle Ferrovie Sud Est, adibito al trasporto di studenti e pendolari, ha preso fuoco. Per fortuna quando sono divampate le fiamme il mezzo era vuoto. Tutti i passeggeri erano scesi a Campi salentina e l'autista stava facendo ritorno a Lecce. Appena si è accorto del rogo, resosi conto dell'impossibilità di spegnerlo, ha accostato il mezzo ed è sceso, mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il pullman è andato completamente distrutto. E' stato posto sotto sequestro dai carabinieri che indagano sull'accaduto. (ANSA).