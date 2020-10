Migranti: secondo gruppo lascia nave Rhapsody a Bari

(ANSA) - BARI, 09 OTT - Un secondo gruppo di migranti della nave Rhapsody, giunta ieri al porto di Bari con 805 persone proveniente da Palermo, è sbarcato e partito a bordo di pullman per essere trasportato a centri di rimpatrio. Lo fa sapere la Prefettura che sta coordinando le operazioni, ma non si conosce il numero preciso dei migranti trasferiti. Ieri 79 minori non accompagnati avevano lasciato la nave.

Era nota la presenza sul traghetto di 805 migranti, dei quali circa 450 destinati allo sbarco per il trasferimento in varie destinazioni. Intanto, a bordo, continuano le operazioni di fotosegnalamento. (ANSA).