Covid: positivo sindaco Peschici, 'sto bene'

E' risultato positivo al Covid il sindaco di Peschici, sul Gargano, Franco Tavaglione. E' il primo sindaco del Foggiano a essere contagiato in questa seconda ondata del virus.

"Sto bene - sottolinea all'ANSA - non ho sintomatologie particolari. Solo un po' di stanchezza. Continuerò a lavorare da casa fino al termine della quarantena".

"Lunedì sera - racconta - avevo un po' di febbre, circa 37,9. Ho preso una tachipirina e la febbre è scesa. Il giorno dopo ho deciso di rimanere a casa per riposare un po'. Mercoledì ho deciso di sottopormi a tampone e giovedì mi hanno dato il risultato". "Sono costantemente monitorato - aggiunge Tavaglione, che si dice sereno e tranquillo -. Ora l'Asl di Foggia sta cercando di ricostruire la catena di contatti".

