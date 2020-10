Covid: 249 casi in Puglia e due decessi

(ANSA) - BARI, 09 OTT - Sono stati registrati 249 positivi oggi venerdì 9 ottobre in Puglia, su 4.595 test per l'infezione da Covid-19. Ci sono 2 decessi, in provincia di Bari.

I casi positivi sono 66 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia Bat, 87 nel Foggiano, 24 nel Leccese, 27 nel Tarantino e 3 casi residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 444.874 test; sono 4.960 i pazienti guariti e 9.116 è Il totale dei casi positivi.

Attualmente sono 3.550 i positivi in Puglia e 323 i ricoverati (lo 0,6% in terapia intensiva). (ANSA).