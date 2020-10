Vaccini: in Puglia iniziata distribuzione a medici di base

(ANSA) - BARI, 08 OTT - E' iniziata oggi in Puglia la distribuzione da parte delle Asl dei vaccini antinfluenzali ai medici di medicina generale. L'Asl di Taranto è stata la prima ad attivarsi, per il momento verranno consegnate 100 dosi ad ogni medico di base. I primi ad essere chiamati per sottoporsi al vaccino saranno gli anziani, entro i prossimi 5 giorni tutti i medici avranno la loro "quota" di dosi. La consegna alle farmacie, invece, dovrebbe avvenire in una seconda fase, l'obiettivo è riuscire a rendere disponibile il vaccino entro il 15 ottobre. La Regione Puglia, attraverso l'Asl Bari, stazione unica appaltante, ha acquistato 2,1 milioni di dosi, di queste 150mila saranno riservate ai farmacisti (ANSA).