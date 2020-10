Università di Bari: riammodernato il laboratorio di chimica

(ANSA) - BARI, 08 OTT - Il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, ha incontrato oggi studenti e docenti impegnati negli esperimenti di Chimica organica nel nuovo laboratorio didattico, completamente riammodernato durante il lockdown e attrezzato con i più moderni dispositivi di protezione collettiva.

Il laboratorio ha trentadue postazioni, 16 modernissime cappe attrezzate con controllo digitale delle funzioni, attualmente occupate al 40% nel rispetto della normativa Covid.

"In un momento così difficile per il paese - ha dichiarato Bronzini - l'Università di Bari ha scommesso sulla modernizzazione e potenziamento delle strutture dedicate alla ricerca e alla formazione, come appunto il laboratorio di Chimica, un laboratorio che consentirà ai nostri studenti e ricercatori di recuperare in parte il tempo perduto". (ANSA).