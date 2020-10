Covid: salgono ancora i casi positivi in Puglia, sono 248

(ANSA) - BARI, 08 OTT - Nuova impennata di casi positivi in Puglia: su 4.754 test eseguiti, oggi in Puglia sono stati registrati 248 casi positivi (ieri erano stati 196): 175 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. E' stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto. (ANSA).