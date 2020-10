Piantagioni marijuana nel Barese, un arresto e una denuncia

(ANSA) - BARI, 07 OTT - Due piantagioni di marijuana sono state scoperte e sequestrate a Polignano a Mare dalla Guardia di Finanza. In due diversi terreni agricoli alla periferia della città, i finanzieri hanno rinvenuto 60 piante a fusto alto e 18 contenitori, di varie dimensioni, contenenti marijuana, essiccata e non, e infiorescenze, nascosti in un trullo. A casa dei due proprietari dei suoli, poi, sono stati trovati altri contenitori con il medesimo contenuto. La droga complessivamente sequestrata è stata quantificata in oltre 30 chili.

I due, un agricoltore 40enne e un disoccupato 45enne, entrambi incensurati, sono stati denunciati per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e il secondo è stato arrestato in flagranza mentre si occupava dell'irrigazione e della coltivazione delle piante di marijuana. (ANSA).