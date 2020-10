Coronavirus: in Basilicata 15 nuovi casi ma 10 sono pugliesi

(ANSA) - POTENZA, 07 OTT - Su 760 tamponi analizzati ieri in Basilicata sono stati registrati 15 nuovi casi di coronavirus, dieci dei quali riguardano però persone pugliesi. Lo ha reso noto la task force regionale lucana. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 318 e 35 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). (ANSA).