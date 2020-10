Export: Di Maio, 2 miliardi per il rilancio del Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Il Patto per l'Export, che abbiamo presentato lo scorso 8 giugno insieme agli altri partner istituzionali (ICE, SACE, SIMEST), contiene un insieme di misure e azioni pensate per accompagnare le aziende nel rilancio del 'Made in Italy'. Alla sua attuazione sono già stati dedicati stanziamenti consistenti, per un ammontare complessivo che sfiora i 2 miliardi di euro»: così il Ministro degli degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, a proposito della sua partecipazione agli Stati Generali dell'Export, in programma il 10 Ottobre alla Nuova Fiera del Levante di Bari. "Abbiamo lavorato incessantemente, sin dai primi momenti dell'emergenza sanitaria, per sostenere le aziende italiane e predisporre un programma credibile ed efficace di rilancio economico, che non può che passare dal settore delle esportazioni - ha affermato Di Maio - Continueremo, inoltre, a impegnarci per mantenere relazioni commerciali aperte e senza barriere, convinti che soltanto attraverso una maggiore collaborazione internazionale riusciremo a dare risposte adeguate a una crisi economica, oltre che sanitaria, che è senza confini".

Il titolare del dicastero della Farnesina chiuderà col suo intervento la plenaria "Pandemia Covid-19, il valore trainante dell'innovatività e delle imprese sociali", a cui parteciperanno, tra gli altri, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Donato Toma, Presidente della Regione Molise, Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, Carlo Ferro, Presidente dell'Agenzia ICE, Paolo Barletta, CEO di Alchimia SpA e di Arsenale SpA, Antonio Squeo, CIO di Hevolus, Alfonso Dolce, CEO di Dolce & Gabbana, Pasquale Casillo, Presidente di Casillo Group, Vincenzo Manes, Presidente della Fondazione Italia Sociale. (ANSA).