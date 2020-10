A.Mittal: operaio positivo al Covid

(ANSA) - TARANTO, 04 OTT - Un addetto alla manutenzione refrattari altoforni/tubisti dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato l'azienda alle organizzazioni sindacali, spiegando di essersi già attivata per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Ora si stanno individuando i contatti stretti dell'operaio risultato positivo al tampone che rimarranno in isolamento fiduciario in attesa di ulteriori accertamenti. Nei mesi scorsi si erano già registrati casi di Covid nello stabilimento, ma per un solo lavoratore - con sintomi di polmonite - si era reso necessario il ricovero all'ospedale Moscati. (ANSA).