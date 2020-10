Incendio in centro comunale raccolta rifiuti nel Foggiano

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 01 OTT - Un incendio probabilmente di natura dolosa e' divampato la notte scorsa all'interno del Ccr - Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano. In fiamme un gabbiotto in legno utilizzato come deposito di materiale. L'impianto è gestito dalla ditta Tecneco di Foggia. È il quinto atto incendiario ai danni del Ccr che si verifica negli ultimi tre anni a Monte Sant'Angelo.

Il centro - a quanto si appende - è dotato di impianto della videosorveglianza, ma il raggio delle telecamere sembrerebbe non coprire la zona dell'incendio. L'allarme è scattato ieri sera poco prima delle 22, mentre erano in corso lo spettacolo pirotecnico per la conclusione dei festeggiamenti in onore dell'Arcangelo San Michele. Sul posto hanno operato i carabinieri. Indagini in corso per identificare gli autori del rogo. (ANSA).