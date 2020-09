Farmaci vietati dall'Etiopia sequestrati in aeroporto a Bari

(ANSA) - BARI, 30 SET - Farmaci e cosmetici dannosi per la salute sono stati sequestrati nell'aeroporto di Bari a un viaggiatore di nazionalità nigeriana proveniente da Addis Abeba (Etiopia). La Guardia di Finanza e funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto il carico sospetto durante un controllo scanner sul bagaglio del viaggiatore appena sbarcato. La conseguente ispezione fisica ha consentito di rinvenire migliaia di farmaci e prodotti cosmetici la cui introduzione e commercializzazione nel territorio dello Stato è vietata.

Si tratta, in particolare, di 41 flaconi di creme sbiancanti contenenti idrochinone (sostanza vietata nei prodotti cosmetici), 3.010 compresse di un potente analgesico ad azione centrale e 36 creme facciali aventi come principio attivo un potente glucocorticoide di sintesi.

L'uomo è stato denunciato per detenzione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana e importazione di farmaci da Paesi terzi senza autorizzazione. (ANSA).