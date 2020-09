Fidanzati uccisi: presunto omicida è studente 21 anni

(ANSA) - BARI, 29 SET - Ha 21 anni ed è uno studente di scienze infiermeristiche, Antonio De Marco, il presunto omicida del giovane arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta che è stato fermato questa sera a Lecce. Secondo quanto riferito dal procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris in un breve incontro con i giornalisti, il giovane è di Casarano (Lecce) ma viveva in una casa in affitto ed è stato per un periodo "coinquilino" delle vittime. (ANSA).



E' ancora sconosciuto, "o parzialmente sconosciuto " il movente che avrebbe indotto Antonio De Marco ad uccidere la sera del 21 settembre scorso Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta colpendoli con decine di coltellate nel palazzo in cui erano appena andati a vivere. Lo ha detto il procuratore di Lecce Leonardo Leone De Castris, precisando che "l'assenza di un movente ha rappresentato una grossa difficoltà iniziale nelle indagini perchè senza un movente è difficile capire qual è la pista da seguire questo mi ha ha spinto a seguire la vicenda con quattro magistrati, il lavoro di polizia giudiziaria del carabinieri è stato eccellente".

Secondo quanto riferito dal procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, nel duplice omicidio di Lecce "c'è stata una fortissima premeditazione. Nei foglietti ritrovati e che sono stati persi dall'omicida e che contenevano la mappa per evitare le telecamere c'era anche la programmazione dell'omicidio che doveva essere preceduta da attività prodromica". "Nell'abitazione - ha aggiunto De Castris - sono state trovate striscette tendi tubo: l'omicidio doveva essere una rappresentazione anche per la collettività" . Il procuratore non ha aggiunto molto altro, auspicando che il giovane fermato confessi.